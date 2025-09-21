Doppelpack Torres: Barca ohne Mühe gegen Getafe

Hansi Flick und der FC Barcelona bleiben in der spanischen La Liga torhungrig. Der ehemalige Bundestrainer gewann mit den Katalanen am Sonntagabend im Nachwuchsstadion Estadi Johan Cruyff mit 3:0 (2:0) gegen den FC Getafe, nach fünf Spielen hat Barca bereits 16 Tore erzielt und damit mit großem Abstand die meisten der Liga.

Ferran Torres (15./34.) und der frühere Leipziger Dani Olmo (63.) schossen die Flick-Elf bei Dauerregen zum vierten Sieg, unter der Woche war der spanische Meister auch in der Champions League bei Newcastle United (2:1) erfolgreich gestartet. Mit 13 Punkten liegt Barcelona hinter dem Erzrivalen Real Madrid (15) auf Rang zwei, der zwar sechs Treffer weniger erzielt hat, aber nach Punkten noch makellos ist.

