Doppelpack von Kiedl beschert SV Ried Testspielsieg

Im vorletzten Testspiel der Frühjahrsvorbereitung setzte sich die SV Ried am heutigen Freitag im Klaus-Roitinger-Stadion gegen SK Dynamo Budweis mit 2:0 durch.

Matchwinner war Peter Kiedl, der beide Treffer erzielte. Die Partie begann mit leichten Vorteilen für die Rieder, die früh zu ersten Abschlüssen kamen. Nach mehreren Annäherungen brachte Kiedl die SVR in der 26. Minute in Führung. Auch danach blieb Ried aktiver, weitere Chancen blieben jedoch ungenutzt.

Nach der Pause kam Budweis zunächst zu einer guten Möglichkeit, doch Torhüter Wimmer parierte. Kurz darauf erhöhte Kiedl nach einem Querpass von Boguo auf 2:0 (49.). In der Folge kontrollierten die Innviertler das Geschehen, ließen defensiv wenig zu und kamen selbst noch zu einigen Abschlüssen. Weitere Tore fielen nicht, sodass Ried den Testspielsieg souverän über die Zeit brachte.

SV Ried:

Wimmer – Scherzer, Scholl (62./Ablinger), Weissenbacher, Aisowieren (62./Nasrawe), Rasner, Sane, Wernitznig, Kirnbauer, Boguo, Kiedl.

Bild: GEPA