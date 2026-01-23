SV Ried leiht Bayern-Talent Jussef Nasrawe aus

Weiterer Neuzugang bei der SV Ried: Nach Evan Eghosa Aisowieren spielt ab sofort auch Jussef Nasrawe im Innviertel. Der 18-jährige Deutsche, der auch in der U16- und U17-Nationalmannschaft Deutschlands kickte, steht beim FC Bayern München unter Vertrag. In Ried ist er bis zum Ende der Saison zur Leihe, es besteht eine Kaufoption.

„Wir haben in diesem Transferfenster gezielt nach einem variablen Spielertyp gesucht, vergleichbar mit den Profilen von Philipp Pomer und Fabian Rossdorfer. Mit Jussef Nasrawe ist es uns gelungen, genau einen solchen Spieler zu verpflichten. Er bringt eine hohe fußballerische Qualität und Spielintelligenz mit und war in dieser Saison bereits als linker Verteidiger, im zentralen wie offensiven Mittelfeld sowie auf beiden Flügelpositionen im Einsatz. Er ist auch ein sehr guter Standard-Schütze. Diese Vielseitigkeit eröffnet uns zahlreiche taktische Möglichkeiten und macht unser Spiel insgesamt noch schwerer auszurechnen“, betont Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried.

„Ich habe mich für die SV Ried entschieden, weil es für mich der nächste Schritt in meiner Entwicklung ist. Ich hatte von Beginn an sehr vertrauensvolle Gespräche mit Wolfgang Fiala und Max Senft. Ich will als junger Spieler möglichst viele Spiele machen. Die Mannschaft hat einen sehr guten Herbst gespielt. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die nächsten Wochen und Monate. Österreich hat eine Liga mit vielen jungen Talenten, die ihren Weg hier gehen“, sagt Jussef Nasrawe.

(SV Ried) / Bild: „SVR/Schröckelsberger“