Doppelpacker Kiteishvili führt Ankick-Team der 23. Runde an
Der Grazer Offensiv-Star steuerte beim 5:2-Auswärtserfolg bei der Wiener Austria zwei Treffer bei und führt die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga mit 12 Toren an.
Mit dabei im Team der Runde sind zudem gleich vier LASK-Akteure, Matthias Seidl, Jannes Horn und Niklas Hedl vom SK Rapid sowie Mathias Olesen (GAK), Alessandro Schöpf (WAC) und Abubakr Barry (Austria Wien).
