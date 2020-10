Doppelt bitter! Salzburg-Topscorer Daka nach Atletico-Niederlage verletzt

Nach der unglücklichen 3:2-Niederlage gegen Atletico Madrid muss der FC Salzburg auch noch einen weiteren Rückschlag verdauen. Salzburg-Stürmer Patson Daka musste gestern bereits in Minute 30 verletzt vom Feld. Eine konkrete Diagnose folgt nach genaueren Untersuchungen.



Nach der bitteren Pleite in Madrid warten zwei Duelle mit Titelverteidiger Bayern München, das erste davon bereits nächsten Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) in Salzburg. Das Rückspiel in München steigt nach der nächsten Länderspiel-Pause am 25. November. Ob Topscorer Patson Daka dann bereits wieder dabei sein kann, darf zumindest bezweifelt werden.

Der Sambier, der in elf Pflichtspielen bisher zwölf Saisontore erzielt hat, zog sich in Madrid eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zu. “Es ist zu früh, um genau zu sagen, was die Situation und die Diagnose ist, aber es ist nicht gut”, erklärte Marsch nach dem Spiel. Auch Verteidiger Maximilian Wöber musste er wegen einer Blessur vorzeitig vom Platz nehmen.

