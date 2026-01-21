Doppelte Zwangspause! Rapid-Duo fällt monatelang aus

Gleich zwei Offensivspieler fallen beim SK Rapid in den nächsten Monaten aufgrund von Verletzungen aus.

Wie die Hütteldorfer mitteilen, erlitten Louis Schaub und Claudy Mbuyi in der Frühjahrsvorbereitung langwierige Knieverletzungen: Schaub fällt aufgrund eines Seitenbandrisses im Knie aus. Mbuyi zog sich indes eine Meniskusverletzung zu. Beide Spieler müssen sich Operationen bei Teamarzt Lukas Brandner unterziehen und fallen für die nächsten Monate aus.

Rapid droht Engpass in Offensive

Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch vermeldete, wurde bei Mbuyi nach dem Testspiel am Sonntag gegen Györ eine Meniskusverletzung diagnostiziert. Schaub erlitt seine Verletzung in der letzten Einheit im Trainingslager in Benidorm.

Dadurch verschärft sich die Situation speziell im Angriff, wo nun wohl Ercan Kara gesetzt sein wird. Janis Antiste dürfte keine Rolle mehr spielen – es fehlen nur noch wenige Einsätze, und Rapid müsste den bisher enttäuschenden Leihstürmer um kolportierte drei Millionen Euro von Sassuolo kaufen.

(Red./SK Rapid/APA).

