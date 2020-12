Vorwärts Steyr hat in der 2. Liga den dritten Sieg hintereinander in den Schlussminuten verspielt.

Die Oberösterreicher führten am Samstag im Heimspiel gegen FC Dornbirn fast die gesamte Spielzeit mit 1:0, mussten sich aber mit einem 1:1 begnügen. Josip Martinovic hatte Steyr in der 2. Minute in Führung gebracht, Lukas Fridrikas gelang in der 87. Minute per Elfmeter der Ausgleich.

(APA)

Bild: GEPA