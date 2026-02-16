Dortmund gegen Bergamo ohne Innenverteidiger-Duo

Die Abwehrsorgen von Borussia Dortmund haben sich vor wegweisenden Tagen dramatisch verschärft. Sowohl Nico Schlotterbeck als auch Niklas Süle fallen für das Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky – Mit Sky X die Champions League live streamen!) aus. Das teilte der deutsche Fußball-Bundesligist am Montag mit.

Abwehrchef Schlotterbeck (muskuläre Probleme) und Niklas Süle (Oberschenkelverletzung) fehlten am Vormittag beim Abschlusstraining und sind keine Option. Da auch Emre Can und Filippo Mane verletzt ausfallen, wird voraussichtlich – wie schon in der zweiten Halbzeit des Ligaspiels gegen den FSV Mainz 05 (4:0) – der über die B-Liste nachgemeldete Luca Reggiani (18) spielen müssen. Der junge Italiener war am Freitag erstmals vor der Südtribüne aufgelaufen.

(SID) / Foto: IMAGO