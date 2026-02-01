Dortmund geht leer aus! Chelsea verleiht Anselmino erneut

Aaron Anselmino wird nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren. Der Innenverteidiger des FC Chelsea bestreitet die Rückrunde dafür leihweise in Frankreich.

Wie Fabrizio Romano berichtet, wird sich der Argentinier für fünf Monate dem RC Strasbourg anschließen. Sky Sport kann dies bestätigen. Das ist das Ergebnis des Gipfels in London vom Samstag. Anselmino wird am heutigen Sonntag noch nach Frankreich reisen und dort den Medical absolvieren.

Der BVB hatte noch Resthoffnungen, aber die Chelsea wollte den 20-Jährigen beim Partnerklub haben. Der Youngster hatte sich unter Tränen in Dortmund verabschiedet.

