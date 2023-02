Double-Double von Pöltl bei nächster Spurs-Pleite

Auch ein Double-Double von Jakob Pöltl hat nicht verhindert, dass die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) zum siebenten Mal hintereinander verloren. Der Center aus Wien schrieb beim 109:119 gegen die Sacramento Kings mit 18 Punkten und zwölf Rebounds zum zehnten Mal im Spieljahr doppelt zweistellig an. Außerdem standen für ihn drei Assists und je ein Steal sowie Block in 28:57 Minuten auf dem Parkett zu Buche.

Die Texaner verloren nicht nur auch das dritte Duell der Saison mit dem Team aus der Hauptstadt Kaliforniens, sondern zudem bereits im ersten Viertel mit Jeremy Sochan und Tre Jones zwei Spieler wegen Verletzungen. Dennoch hielten sie die Partie bis in den Schlussabschnitt offen. Rookie Malaki Branham war mit einem persönlichen Bestwert von 22 Punkten erfolgreichster Scorer aufseiten San Antonios. Domantas Sabonis, im NBA-Draft 2016 an elfter Stelle und somit zwei Plätze hinter Pöltl ausgewählt, führte die Kings mit 34 Zählern und elf Rebounds an. De’Aaron Fox steuerte 31 Punkte und zehn Assists für den Dritten der Western Conference und Leader der Pacific Divison bei.

Am Freitag bestreiten die Spurs gegen die Philadelphia 76ers bereits das letzte Heimspiel in diesem Monat. Danach steht der jährliche „Rodeo Road Trip“ mit neun Partien hintereinander in der Fremde auf dem Programm. Das AT&T Center steht wegen der traditionellen „San Antonio Stock Show & Rodeo“ (9. bis 26. Februar) nicht zur Verfügung.

In einem Spitzenspiel der Eastern Conference ließen die Boston Celtics den Brooklyn Nets keine Chance. Der NBA-Leader sorgte schon im ersten Viertel mit 46:16 für klare Verhältnisse und gewann 139:96. Jayson Tatum erzielte 31 Punkte für die Sieger.

