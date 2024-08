Doublesieger Leverkusen spielt um Supercup-Premiere

Doublegewinner Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart spielen am Samstag (20:30 Uhr live auf Sky) um den ersten Titel der Fußball-Saison in Deutschland.

Während die anderen Clubs in der ersten Runde des DFB-Pokals antreten, treffen die beiden erfolgreichsten Vereine der vergangenen Bundesliga-Saison im Supercup aufeinander. Der VfB hat die Trophäe schon einmal gewonnen (1992), für Bayer wäre ein Sieg daheim eine Premiere.

Bayer ist seit 15 Monaten in einem nationalen Wettbewerb ungeschlagen und geht auch in der neuen Saison als Top-Mannschaft an den Start. In den Testspielen gegen internationale Gegner konnten die Leverkusener aber nicht überzeugen. Gegen RC Lens und Real Betis Sevilla gab es jeweils ein 1:1, beim FC Arsenal eine 1:4-Schlappe. „Das muss ein Weckruf für uns sein. Wir müssen bei null anfangen und die letzte Saison vergessen“, sagte Trainer Xabi Alonso.

Das Team ist bis auf die ungeklärte Personalie um Jonathan Tah zusammengeblieben und hat sich punktuell sogar noch verstärkt. Bis auf Josip Stanisic, der zum FC Bayern München zurückgekehrt ist, hat der Meister keine wichtigen Spieler verloren, sich aber mit Aleix Garcia (FC Girona), Martin Terrier und Jeanuel Belocian (beide FC Stade Rennes) verstärkt. Große Hoffnungen ruhen auch auf den in der Rückrunde länger pausierenden Angreifer Victor Boniface.

