Downhill-Weltmeisterin Höll in Lenzerheide Weltcup

Serien-Weltmeisterin Valentina Höll hat am Samstag ihren nächsten Podestplatz im Mountainbike-Weltcup erreicht – den siebenten im achten Bewerb, sie ist heuer allerdings weiter ohne Weltcupsieg.

Die Salzburgerin wurde in Lenzerheide hinter der Britin Tahnee Seagrave und der Deutschen Nina Hoffmann Dritte, auf den Sieg fehlten Höll nach gut drei Fahrminuten bloß etwa acht Zehntel. Zwei Rennen vor Schluss liegt die vierfache Weltmeisterin in der Weltcupwertung weiter in Front.

Bei den Männern wurde der Steirer Andreas Kolb 1,8 Sekunden hinter dem siegreichen Franzosen Amaury Pierron Siebenter.

(APA) / Bild: Imago