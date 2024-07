Dr. Marko nennt Perez-Plan & möglichen Nachfolge-Kandidaten

Die Zukunft von Sergio Perez bei Red Bull ist nach dem erneuten Qualifying-Debakel in Budapest mehr als fraglich. Am Sky Mikrofon äußert sich Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko über das weitere Vorgehen und bringt dabei einen Youngster als möglichen Nachfolger ins Spiel.

Die Luft für Sergio Perez bei Red Bull wird immer dünner. Der Mexikaner leistete sich in den vergangenen Wochen immer wieder Patzer und schlechte Ergebnisse. Aus diesem Grund konnte sich das Weltmeister-Team in der Konstrukteurswertung zuletzt auch nicht mehr weiter von den Verfolgern absetzen.

Die Gerüchteküche um einen möglichen Fahrerwechsel noch während der laufenden Saison brodelt immer stärker. Am Sky-Mikrofon wurde Motorsportberater Dr. Helmut Marko nach dem Qualifying in Budapest zur Zukunft des enttäuschenden Perez gefragt.

Crash in Q1! Nächstes Fiasko für Perez

Dr. Marko vermeidet Bekenntnis zu Perez

„Wir bleiben bei unserem Vorgehen und warten das nächste Rennen (GP von Belgien am kommenden Wochenende, Anm. d. Red.) noch ab. Dann setzen wir uns zusammen und schauen, was wir machen werden.“

Ein Bekenntnis hört sich auf jeden Fall anders an.

Für Sky Experte Ralf Schumacher ist das Ergebnisse der angekündigten Gespräche schon klar. Bereits direkt nach Perez‘ Crash im Qualifying erklärt der Ex-F1-Fahrer, dass Red Bull einen Schlussstrich ziehen muss: „Wie oft soll ich es noch sagen? Ich weiß nicht, wie lange sich Red Bull das noch mit anschaut und antun will. Ich glaube es hat keinen Sinn mehr. Und das weiß er (Perez, Anm. d. Red.) auch selber. Er fährt jetzt wieder von hinten los. Die Schäden … da brauchen wir gar nicht drüber reden. Red Bull hat so viele Fahrer. Das muss ein Ende nehmen. Man sollte ihn echt erlösen. Das tut mir leid. Für ihn ist es ja auch eine Katastrophe.“

Wird Perez durch Lawson ersetzt?

Doch wer könnte den Mexikaner neben Weltmeister Max Verstappen ersetzen? Zuletzt absolvierte Red-Bull-Reservefahrer Liam Lawson einen sehr guten Test in Silverstone. Der 22-jährige Neuseeländer verfügt zudem bereits über F1-Erfahrung, war er doch bereits in der vergangenen Saison fünf Mal als Ersatzfahrer für Daniel Ricciardo im AlphaTauri (heute Racing Bulls, Anm. d. Red.) unterwegs. Dabei fuhr er in Singapur einen starken neunten Platz ein.

„Lawson hat nicht nur den Test sondern auch viel Simulator-Arbeit gemacht“, erklärt Dr. Marko und schiebt dann einen vielsagenden Satz hinterher: „Das ist sicher ein Kandidat, falls es zu einem nötigen Kandidaten kommen könnte.“

(Udo Hutflötz/sport.sky.de)/Bild: Imago