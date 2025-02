Dragovic plaudert vor Derby aus: Arnautovic „ist Rapidler“

Aleksandar Dragovic plaudert vor dem Wiener Derby (Sonntag, ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) bei DAB | Der Audiobweis aus dem Nähkästchen. Der 100-fache ÖFB-Teamspieler verrät, welchen der Wiener Großklubs Marko Arnautovic unterstützt. Außerdem spricht der 33-Jährige über die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr von David Alaba zur Wiener Austria.

Einige Austria-Fans wollten von Dragovic wissen, ob er nicht seine ehemaligen ÖFB-Team-„Spezis“ Marko Arnautovic und David Alaba von einem Wechsel zur Austria überzeugen könnte. Sky hat die Frage bei DAB | Der Audiobeweis mit einem Augenzwinkern an den Austria-Verteidiger weitergegeben. „Marko wird schwer, weil er Rapidler ist. Also muss ich leider alle Austrianer enttäuschen“, verrät Dragovic. Brisant: Arnautovic spielte in seiner Jugend für beide Wiener Großklubs, für die Austria sogar länger.

„Würde Rote Karten geben“

Sollte Arnautovic also jemals wieder für einen der beiden Wiener Stadtrivalen spielen, dann laut Dragovic wohl für Rapid. Darüber würde er sich aus persönlichen Gründen freuen. „Marko zu Rapid würde ich mir gerne wünschen. Gegen ihn zu gewinnen, dann könnte ich ihn drei Tage lang häkeln“, scherzt Dragovic und fügt bezüglich eines direkten Duells an: „Da gibt es Rote Karten!“

Alaba-Rückkehr wäre „utopisch“

Auf einen baldigen Wechsel von Alaba zur Austria hofft Dragovic nicht. „Bei David wäre es natürlich utopisch, er spielt bei einem der besten Klubs der Welt. Ich hoffe, dass er noch so lange spielt, wie er bei Real Madrid kann. Es ist ein Privileg dort spielen zu dürfen. Von dem her braucht man nicht darauf hoffen, dass David zur Austria kommt, oder Marko zu Rapid“, erklärt Dragovic.

Artikelbild: GEPA