Draisaitl und McDavid schießen Edmonton zum Sieg – Detroit beendet Negativlauf

Mit einer erneuten Gala-Vorstellung hat der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zurück in die Erfolgsspur geführt. Einen Tag nach dem Rückschlag bei den Dallas Stars und Michael Raffl (1:4) glänzte der Kölner beim 5:3 der Kanadier bei den Arizona Coyotes mit zwei Toren und zwei Assists. Mit 40 Punkten liegt der deutsche Nationalspieler in der Scorerliste weiter klar in Führung.

Auch die Minnesota Wild meldeten sich nach einem kurzen Negativlauf mit zwei Niederlagen zurück. Das Team aus St. Cloud, Minnesota, setzte sich mit 3:2 bei den New Jersey Devils durch und festigte den Platz an der Spitze der Central Division.

Einen erlösenden Sieg holten die Detroit Red Wings. Durch das 4:2 gegen die St. Louis Blues beendete die Truppe aus Michigan ihre Negativserie und gewannen erstmals seit vier Spielen wieder. Weiter nicht nach Maß läuft es für die Ottawa Senators. Gegen die San Jose Sharks unterlagen Kanadier mit 3:6.

(SID/Red.)

Bild: Imago