Drei Änderungen im ÖFB-Kader: 16-jähriger Wanner im A-Team-Lehrgang

Paul Wanner stößt diese Woche in Marbella erstmals zum österreichischen Fußball-Nationalteam. Der 16-Jährige von Bayern München werde in den beiden Testspielen am Mittwoch in Malaga gegen Andorra und am Sonntag in Wien gegen Italien aber nicht eingesetzt, gab der ÖFB am Montag bekannt. Neben Wanner nominierte Teamchef Ralf Rangnick aufgrund der Ausfälle von Daniel Bachmann, Patrick Wimmer und Karim Onisiwo auch Muhammed Cham sowie erstmals Rapid-Torhüter Niklas Hedl nach.

Wanner ist österreichisch-deutscher Doppelstaatsbürger. Der Mittelfeldspieler, jüngster Spieler der Bayern-Geschichte in der deutschen Bundesliga und in der Champions League, ist bisher aber ausschließlich in deutschen Nachwuchs-Nationalteams zum Einsatz gekommen.

Laut ÖFB-Angaben solle Wanner „die Möglichkeit erhalten, sich einen detaillierten Eindruck vom ÖFB zu verschaffen und das Trainer-Team um Ralf Rangnick samt Mannschaft kennenzulernen“. Es sei jedoch vereinbart, dass Wanner in den kommenden beiden Länderspielen nicht eingesetzt werde. Rangnick hatte die Zukunftshoffnung zuvor bereits für den an das Italien-Match anschließenden Lehrgang für Perspektivspieler in Kroatien (21. bis 25. November) erstmals zum ÖFB eingeladen.

