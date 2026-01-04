Drei Ausschlüsse bei Napoli-Sieg – Fiorentina gewinnt knapp

Der SSC Napoli feiert einen turbulenten 2:0-Auswärtssieg in der Serie A über Lazio Rom.

Beim Erfolg dank Treffer von Leonardo Spinazzola (13.) und Amir Rrahmani (32.) sorgten gleich drei Ausschlüsse in der Schlussphase für Aufregung: Lazios Tijjani Noslin sah Gelb-Rot (81.), sieben Minuten später flogen sein Mitspieler Adam Marusic sowie Napoli-Profi Pasquale Mazzocchi vom Platz.

Nach Napoli-Erfolg: Fiorentina feiert Last-Minute-Sieg

Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat einen wichtigen Sieg im Rennen um den Klassenerhalt in der Serie A gefeiert. Rapids letztjähriger Conference-League-Gegner gewann am Sonntag dank eines späten Treffers mit 1:0 (0:0) gegen US Cremonese und sprang vom letzten auf den vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt drei Punkte.

Der deutsche Profi Robin Gosens wurde in der 66. Minute eingewechselt und durfte in den Schlusssekunden jubeln: Der ebenfalls eingewechselte Moise Kean erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer. Für Florenz war es erst der zweite Saisonsieg im 18. Saisonspiel, den ersten hatte das Team am 16. Spieltag gefeiert.

(SID/Red.)

