Drei Punkte vor Sturm – Jaissle erwartet „umkämpftes Titelrennen bis zum Schluss“

via

via Sky Sport Austria

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle hadert nach dem 1:1 gegen Schlusslicht Altach mit der an diesem Tag schwachen Chancenverwertung seiner Mannschaft und erwartet einen spannendes Titelrennen.

„Das ist ja hier in Österreich Gang und gebe, dass es noch mal spannend wird nach der Punkteteilung, das hat sich die Liga so zurechtgelegt beziehungsweise es wurde so entschieden. Deswegen war uns bewusst, dass das bis zum Schluss ein richtig hart umkämpftes Rennen wird und jetzt ist es schwarz auf weiß, dass es nur drei Punkte sind“ , sagte Jaissle im Sky-Interview.

Highlights: Red Bull Salzburg – SCR Altach 1:1