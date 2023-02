Drei Teams rittern um einen Platz unter BSL-„Top sechs“

In der Steiermark fällt am Samstag die Entscheidung, welches Team als sechstes und letztes in die Platzierungsrunde der Basketball Superliga (BSL) einzieht. Drei Vereine – UBSC Graz, Dukes Klosterneuburg und die Traiskirchen Lions – rittern um den begehrten Spot, der gleichbedeutend mit der vorzeitigen Qualifikation für das Viertelfinale ist. In der abschließenden Runde des Grunddurchgangs beginnen alle Spiele um 19.00 Uhr.

Die beste Ausgangsposition im Fernkampf haben die Grazer, die mit einem Heimsieg gegen die Oberwart Gunners das Ticket für die „Top sechs“ ohne fremde Hilfe buchen können. Die in der Tabelle drittplatzierten Burgenländer sind von der Papierform her allerdings auch der stärkste Kontrahent. Klosterneuburg braucht einen Erfolg bei den Fürstenfeld Panthers und muss gleichzeitig den Gunners die Daumen drücken. Für die Traiskirchen Lions geht es im Falle eines Sieges bei den Kapfenberg Bulls und Niederlagen von Graz sowie der Dukes noch in die Platzierungsrunde.

Das Schlagerspiel der letzten Runde im Grunddurchgang lautet Flyers Wels gegen BC Vienna. Beide Teams haben seit sechs Spielen keine Niederlage einstecken müssen. Außerdem stehen vor der Nationalteampause in der BSL die Duelle Vienna Timberwolves – SKN St. Pölten und Swans Gmunden – BBC Nord Dragonz auf dem Programm.

(APA) / Bild: GEPA