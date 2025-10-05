Lionel Messi hat Inter Miami mit drei Vorlagen zum nächsten Sieg in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) geführt. Der argentinische Fußball-Weltmeister legte beim 4:1 (2:0) gegen New England Revolution die Treffer seines Landsmanns Tadeo Allende (32./60.) und des Spaniers Jordi Alba (45.+3) auf. Alba, der mit Messi bereits lange beim FC Barcelona zusammengespielt hatte, traf auch zum Endstand (63.).

Nach 32 Spielen führt Messi die Punktewertung in der MLS mit 24 Toren und 17 Assists deutlich an. Miami (59 Punkte) ist zwei Spiele vor dem Ende der Regular Season bereits für die Playoffs qualifiziert, liegt hinter dem FC Cincinnati (62) und Philadelphia Union (66) allerdings nur auf Platz drei der Eastern Conference.

Philadelphia sicherte sich vorzeitig den Titel als bestes Team der Hauptrunde (Supporters Shield). Das Team um den deutschen Linksverteidiger Kai Wagner gewann gegen New York City FC 1:0 (1:0) und ist bei noch einem ausstehenden Spiel nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Der Däne Mikael Uhre (40.) schoss das Tor des Tages. In der vergangenen Saison hatte Philadelphia die Playoffs noch verpasst.

(SID) / Bild: Imago