Dreifacher Effekt: Das würde ein BVB-Sieg gegen PSG bewirken

Borussia Dortmund ist in der Champions League zwar schon für das Achtelfinale qualifiziert, wird das abschließende Gruppenduell mit Paris Saint-Germain (ab 20:00 Uhr live bei Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) allerdings nicht gänzlich ohne Druck absolvieren können. Drei schwarz-gelbe Vorteile im Falle eines BVB-Erfolgs.

1. Positive Stimmung, Selbstvertrauen und Vorteil Gruppensieg

Remis in Leverkusen, Pokal-Aus und Heim-Niederlage gegen Leipzig: Der BVB wartet seit mittlerweile drei Spielen auf einen Sieg, möchte gegen Paris mal wieder ein Erfolgserlebnis sammeln. Schon mit einem Punkt stünden die Schwarz-Gelben in der viel zitierten „Todesgruppe F“ als Gruppensieger fest, könnten die Pariser sogar komplett aus der Königsklasse werfen. Ein Prestige-Erfolg, mit dem man in der Runde der besten 16 Mannschaften Europas einem Tabellenersten aus dem Weg gehen würde. Statt Manchester City, Real Madrid oder Arsenal könnte der Gegner dann beispielsweise PSV Eindhoven, FC Kopenhagen oder Inter heißen.

Sich gegen PSG, Newcastle United und AC Mailand als Gruppensieger durchzusetzen, würde zudem das Selbstvertrauen steigern und die Stimmung im Umfeld des BVB verbessern – Entwicklungen, die Dortmund aufgrund der zuletzt ausgebliebenen Ergebnisse begrüßen würde. Die Marschroute ist klar: „Wir wollen Erster in der Gruppe werden, das hat nichts mit PSG oder mit anderen Mannschaften zu tun. Wir spielen morgen in unserem Stadion. Im besten Fall gewinnen wir und ziehen dann als Gruppenerster in die K.o.-Phase ein“, betonte BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck.

2. Selbsthilfe durch Saison-Rangliste der UEFA möglich

Die Borussen sind inzwischen auf Platz fünf abgerutscht – allerdings könnte sich Schwarz-Gelb auch über diesen Rang für die Königsklasse qualifizieren. Ab der kommenden Spielzeit erhalten die beiden besten Verbände, die im Kollektiv in den europäischen Wettbewerben die meisten Punkte geholt haben, je einen zusätzlichen Startplatz für die Champions League. Stand jetzt profitieren Italien und Deutschland.

In der Folge würde Dortmund auch als Tabellenfünfter der Bundesliga in der Königsklasse mitspielen, insgesamt wären acht BL-Klubs international vertreten und könnten ein weiteres Punktesammeln ermöglichen.

3. Credits für Terzic

Auch der zuletzt vermehrt in die Kritik geratene Trainer Edin Terzic würde mit einem Achtungserfolg gegen PSG Credits sammeln. Dann hätte er bewiesen, dass er ein Team in einer schweren CL-Gruppe als Erster in die nächste Runde führen kann.

Das bedeutet allerdings nicht, dass er sich erlauben kann, in der Bundesliga weiter Federn zu lassen. In Augsburg (Samstag, ab 14 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga und in der Original Sky Konferenz) und gegen Mainz 05 (ab 20:15 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga und in der Original Sky Konferenz) sind Siege Pflicht, um den Druck auf das Spitzen-Quartett zu erhöhen.

Im Falle weiterer Punktverluste wäre dann Terzic‘ Kredit schnell wieder verspielt. „Wenn der BVB die beiden restlichen Spiele des Jahres in Augsburg und gegen Mainz nicht gewinnen sollte, wird Hans-Joachim Watzke irgendwann seine Hand nicht mehr so schützend über Terzic halten, wie er es in den vergangenen eineinhalb Jahren getan hat“, meint auch Sky-Experte Lothar Matthäus.

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.