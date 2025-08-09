Drew schießt Hartberg bei Blau-Weiß zum Sieg

Das Heimdebüt des neuen Blau-Weiß-Linz-Trainers Mitja Mörec ist misslungen. Sein Team verlor am Samstag in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga in Linz gegen den TSV Hartberg mit 0:1 (0:1).

Jed Drew bescherte mit seinem Treffer (45.+3) den Oststeirern die ersten drei Punkte in dieser Spielzeit, während die Mörec-Truppe nach den ersten zwei Spieltagen ohne Zählbares dasteht. Die Hartberger rehabilitierten sich indes für die 2:4-Auftaktniederlage bei der WSG.

Mörec nahm im Vergleich zum 0:1 bei Rapid nur eine Änderung vor, Simon Seidl rutschte in die Startelf. Beim TSV rotierte Trainer Manfred Schmid an zwei Stellen und setzte auf Drew und Dominic Vincze. Nach einer Trauerminute für den verstorbenen Ex-ÖFB-Präsidenten Leo Windtner, einem gebürtigen Linzer, entwickelte sich bei hochsommerlichen Bedingungen eine Partie mit nur wenigen Höhepunkten. Die erste Chance verzeichneten die Gäste, doch Drew verzog seinen Abschluss (10.).

Drew trifft unmittelbar vor dem Pausenpfiff

Blau-Weiß war die spielbestimmende Mannschaft, während Hartberg immer wieder Nadelstiche setzte. Erst nach einer halben Stunde wurde es vor TSV-Goalie Tom Hülsmann gefährlich, Nico Maier (28.) und Ronivaldo (30.) blieben aber zu ungenau. Kurz darauf musste bei Hartberg Maximilian Hennig wegen einer Fußblessur verletzt vom Feld, der 18-jährige Deutsche wurde durch Habib Coulibaly ersetzt. Als die Linzer gedanklich schon in der Pause waren, schlug Drew zu. Nach einem geblockten Schuss von Patrik Mijic landete der Ball beim 21-jährigen Australier, der trocken abstaubte.

Nach der Pause ließ Mijic das 2:0 liegen, Keeper Viktor Baier entschärfte mit einer Glanzparade den an sich guten Abschluss des Hartbergers (56.). Die Gastgeber verstärkten nun ihre Offensivbemühungen, blieben im letzten Drittel aber ungenau. Das traf auch auf der anderen Seite zu: Drew traf im Konter aussichtsreich den Ball nicht sauber (73.), während Benjamin Markus einen Baier-Patzer aus der Distanz nicht nutzen konnte (75.). Das rächte sich am Ende nicht, da Blau-Weiß die nötige Durchschlagskraft vorne fehlte.

Für die Linzer geht es nun mit einem Gastspiel in Wolfsberg (Sonntag, 17.8.) weiter, während der TSV nächsten Samstag in seinem ersten Saison-Heimspiel Vizemeister Salzburg zu Gast hat.

(APA) / Bild: GEPA