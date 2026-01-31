Dritter Neuzugang: Grönbaek verstärkt den HSV

Der Hamburger SV hat sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga in der Offensive verstärkt.

Wie der HSV wenige Stunden vor dem Abendspiel gegen Bayern München (ab 18.30 Uhr live auf Sky – Mit Sky X die Deutsche Bundesliga live streamen!) bekannt gab, wechselt der achtmalige dänische Nationalspieler Albert Grönbaek vom französischen Erstligisten Stade Rennes bis zum Saisonende auf Leihbasis an die Elbe. Der 24-Jährige soll den schwächelnden Angriff des Aufsteigers verstärken.

Nach Damion Downs und Sander Tangvik ist Grönbaek der dritte Winterneuzugang. Der Offensivspieler war in der Hinrunde an den CFC Genua ausgeliehen gewesen, kam in Italien aber nur auf vier Einsätze.

„Mit Albert bekommen wir einen vielseitig einsetzbaren Spieler, der sich vor allem im offensiven Mittelfeld wohlfühlt, zugleich aber auch auf den Halbpositionen und auf dem linken Flügel eingesetzt werden kann“, sagte Sportdirektor Claus Costa.

Der HSV reagiert damit auf den Ausfall von Alexander Rössing-Lelesiit. Der 19 Jahre alte Flügelspieler hat sich im Stadtderby gegen den FC St. Pauli (0:0) eine Verletzung an der Syndesmose zugezogen und wird den Hamburgern mehrere Monate fehlen.

(SID) / Foto: IMAGO