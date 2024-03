Dritter Platzverweis im siebten Spiel für Rapids Kongolo

Das ist eine herbe Statistik! Rapid-Verteidiger Terence Kongolo kassiert in seinem siebten Bundesliga-Spiel den dritten Platzverweis.

In der Partie gegen Austria Lustenau geht Kongolo als letzter Mann in den Zweikampf mit Bobzien, schlägt beim Klärversuch etwas neben den Ball und bekommt das Foul gegen sich gepfiffen – eine sehr zweifelhafte Entscheidung. Rapid ist damit in Unterzahl.

Für die Entscheidung gibt es von Hütteldorfer Seite natürlich Kritik – vom Co-Trainer zuviel. Schiri Hameter zückt die Rote Karte gegen Co-Trainer Kraus.

Die erste Gelbe Karte gegen Kongolo

