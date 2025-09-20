Dritter Sieg in Serie: Leipzig setzt Erfolgslauf fort

RB Leipzig hat seinen Erfolgslauf in der deutschen Bundesliga fortgesetzt. Die Sachsen gewannen am Samstag gegen den 1. FC Köln mit 3:1 (3:1) und feierten den dritten Sieg nacheinander.

Bei Leipzig standen die beiden ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner in der Startelf. Auf Kölner Seite wurde Florian Kainz in der 72. Minute eingewechselt.

Die nach der Auftaktpleite gegen den FC Bayern (0:6) deutlich stabilisierten Leipziger setzten sich mit neun Punkten vorerst in der Spitzengruppe fest. Der zuvor ungeschlagene FC musste dagegen den ersten Rückschlag der Saison einstecken, ist als Liga-Rückkehrer aber weiter voll im Soll. U20-Nationalspieler Assan Ouédraogo (13.) erzielte bei seiner Startelf-Premiere in der Bundesliga die Leipziger Führung.

Beim zweiten Tor konnte Köln-Keeper Marvin Schwäbe einen Fersler von Christoph Baumgartner nur kurz abwehren, Romulo staubte ab (44.). Leipzig-Kapitän David Raum (45.+4) erhöhte kurz vor der Pause. Jan Thielmann (23.) traf zwischenzeitlich für Köln.

(SID)/Bild: Imago