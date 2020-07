Neues Trikot für Haaland und Co.? Drittes BVB-Jersey geleakt

via

Im Internet sind Bilder vom dritten Trikot von Borussia Dortmund für die kommende Saison aufgetaucht. Der BVB läuft laut Footyheadlines in einem weißen Jersey mit Grafikdruck, bestehend aus gelben und grauen Quadraten, auf.

Inspiriert ist das Muster vom “Dortmunder U” – auch U-Turm genannt. Das Gebäude war ein Gär- und Lagerkeller einer Dortmunder Brauerei. Das U ist das Firmenzeichen der damaligen Union-Brauerei. “1 & 1” ist der BVB-Sponsor in der Bundesliga. Mit “Evonik”-Logo laufen die Dortmunder in den Pokalwettbewerben auf, also Champions League und DFB-Pokal.

Die Hosen und Socken sollen ebenfalls weiß sein. Das Trikot soll angeblich im Juli/August 2020 offiziell erscheinen.

