Drohendes Aus bei Real: Ancelotti will sich „nur bedanken“

Trainer Carlo Ancelotti sieht seinem drohenden Aus beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid gelassen entgegen. „Es kann morgen sein, in zehn Tagen, in einem Monat oder in einem Jahr“, sagte 65 Jahre alte Italiener nach dem Aus des Titelverteidigers im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Arsenal: „Wann immer ich Real verlasse, kann ich mich nur beim Klub bedanken – ob ich noch einen Vertrag habe oder nicht, ist egal.“

Ancelottis Kontrakt bei den Königlichen, die erstmals seit 2020 nicht ins Halbfinale eingezogen sind, gilt noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit. Allerdings hat Real beim 1:2 (0:0) gegen die Engländer wettbewerbsübergreifend bereits die zwölfte Saison-Niederlage kassiert. In der vergangenen Spielzeit waren es insgesamt nur zwei.

Als möglicher Nachfolger Ancelottis wird seit langer Zeit Xabi Alonso vom deutschen Meister Bayer Leverkusen gehandelt. Neben dem früheren Real-Profi gilt in Madrid auch Jürgen Klopp als Kandidat. Ancelotti wiederum wird immer wieder als künftiger Coach von Rekordweltmeister Brasilien ins Spiel gebracht.

(SID) Foto: Imago