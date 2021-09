Drohne verzögert Anpfiff bei Moldau vs. Österreich

Das WM-Qualifikationsspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der Republik Moldau hat am Mittwochabend nicht wie geplant begonnen. Weil eine Drohne über dem Stadionul Zimbru kreiste, schickte der englische Schiedsrichter Paul Tierney die beiden Mannschaften in Chisinau rund 15 Minuten nach dem geplanten Spielbeginn um 20.45 Uhr zurück in die Kabine. Der Anstoß erfolgte schließlich mit rund 30-minütiger Verzögerung.

Nur von der Ersatzbank aus verfolgte David Alaba das Geschehen. Den 29-Jährigen hatten laut ÖFB-Angaben am Vortag beim Abschlusstraining leichte muskuläre Probleme im Oberschenkel geplagt. Teamchef Franco Foda entschied sich daher auch im Hinblick auf die folgenden Partien am Samstag in Israel und nächsten Dienstag in Wien gegen Schottland (jeweils 20.45 Uhr) gegen einen Alaba-Einsatz von Beginn an.

(APA)

Artikelbild: GEPA