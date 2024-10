Drohte Baumgartner mit „Revanche-Foul“: Norwegen-Profi fällt aus

Norwegens Fußball-Nationalteam muss am Sonntag (20.45 Uhr) im vorentscheidenden Nations-League-Gruppenspiel in Linz gegen Österreich auf Leo Östigard verzichten.

Der Innenverteidiger von Stade Rennes hatte sich am Donnerstag beim 3:0-Heimsieg gegen Slowenien eine Muskelverletzung im vorderen Oberschenkel zugezogen und hat das Teamcamp bereits verlassen. Das bestätigte der norwegische Verband in der Nacht auf Samstag.

Östigard „drohte“ Baumgartner

Östigard war in Norwegens Abwehrzentrum zuletzt gesetzt. Der 24-Jährige hatte nach dem 2:1-Hinspielsieg gegen das ÖFB-Team im September für Aufregung gesorgt, weil er Christoph Baumgartner nach einem Zweikampf mit Norwegens Kapitän Martin Ödegaard, bei dem sich dieser am Knöchel verletzt hatte, scharf kritisiert hatte.

„Ich würde ihm gerne zeigen, wie es ist, einen zurückzubekommen“, hatte Östigard angekündigt. Dazu kommt es nun nicht.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick kann die Aussagen nach wie vor nicht nachvollziehen. „Jeder, der behauptet hat, dass ‚Baumi‘ irgendetwas mit der Verletzung von Ödegaard zu tun hat, oder gar ihn gefoult hat, der hat sich die Szene nicht angeschaut“, betonte der Deutsche am Samstag in Windischgarsten. „Für mich war das noch nicht mal ein Foul.“ Alle Vorwürfe an Baumgartner seien „völlig ungerechtfertigt“.

Auch Spielmacher Ödegaard fällt aus

Ödegaard hatte sich bei der Aktion in der zweiten Hälfte eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und hat seither kein Spiel mehr bestritten.

„Er ist einer der besten zentralen Mittelfeldspieler in Europa“, sagte Rangnick über den Arsenal-Kapitän. Die Spielanlage der Norweger sei ohne Ödegaard etwas anders. „Es heißt aber nicht, dass sie ohne ihn schwächer sind.“ Ähnlich sah das ÖFB-Mittelfeldmann Marcel Sabitzer: „Sie sind nicht schwächer, aber anders. Er diktiert das Spiel.“

Neben Ödegaard und Östigard fehlen den Norwegern in Linz auch Manchester-City-Offensivmann Oscar Bobb. Der 21-Jährige hatte sich im August einen Beinbruch zugezogen.

(APA)/Bild: Imago