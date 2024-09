Nach Verletzung: Baumgartner entschuldigt sich bei Ödegaard

ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner hat sich öffentlich bei Norwegen-Mittelfeldspieler Martin Ödegaard nach dessen Verletzung entschuldigt. Der Arsenal-Star war nach einem missglückten Zweikampf mit Baumgartner bei der 1:2-Pleite von Österreich gegen Norwegen in der Nations League umgeknickt und musste ausgewechselt werden.

Schnell war der Offensivspieler von RB Leipzig von den Norwegern als Schuldiger ausgemacht worden. „Ich hätte gerne noch ein Duell mit dem Österreicher geführt, damit er spürt, wie es ist, einen zurückzubekommen“, sagte der norwegische Innenverteidiger Leo Östigard beispielsweise nach dem Spiel in einem Interview mit dem norwegischen Rundfunksender NRK. Was dann passiert wäre? „Das werde ich hier nicht sagen“, meinte Östigard.

Auch in den sozialen Medien geriet Baumgartner schnell in das Visier der Norwegen- und Arsenal-Fans. Die wütenden Anhänger attackierten den Offensivspieler in den Kommentaren zu seinem letzten Instagram-Posting nach dem Nations-League-Duell gegen Slowenien (1:1).

Shitstorm nach Ödegaard-Verletzung: Baumgartner meldet sich

Baumgartner selbst meldete sich nun zu der Szene zu Wort. „Hallo Leute! Ich möchte mich aufrichtig bei Martin Ödegaard entschuldigen. Es war nie meine Absicht, diesen fantastischen Spieler zu verletzen. Ich wünsche ihm alles gute und gute Besserung! Komm stärker zurück“, schrieb der 25-Jährige am Dienstagvormittag in seiner Instagram-Story.

Erste Prognosen bei Ödegaard nicht optimistisch

Eine genaue Diagnose für Arsenal-Kapitän Ödegaard gibt es zwar noch nicht, der norwegische Trainer Stale Solbakken zeigte sich aber direkt nach dem Spiel wenig optimistisch. „Es sieht schlecht aus“, sagte der 56-Jährige nach Abpfiff. „Auch in der Umkleidekabine sah er schlecht aus. Er hat sich nicht getraut, weiterzumachen.“

Teamarzt Ola Sand hat am späteren Abend gegenüber dem Fernsehsender TV2 ein weiteres Update gegeben: „Er hat eine kleine Knöchelverstauchung. Wir werden sehen, vielleicht sehen wir es uns mit Ultraschall an. Wenn wir uns da nicht sicher sind, wird morgen ein MRT gemacht.“ Ödegaard hatte bei seiner Auswechslung in der 67. Minute Tränen in den Augen. Ob der 25-Jährige beim London-Derby für Arsenal beim Rivalen Tottenham Hotspur am Sonntag (ab 14:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) dabei sein wird, ist noch unklar.

