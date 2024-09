ÖFB-Team kassiert Nations-League-Pleite in Norwegen

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wartete gegenüber dem 1:1 zum Nations-League-Auftakt am Freitag in Slowenien mit zwei Änderungen auf. Jungvater Philipp Lienhart ersetzte in der Innenverteidigung den an Knieproblemen laborierenden Maximilian Wöber. In der Offensive begann der zuletzt noch nicht voll fitte Christoph Baumgartner statt Marko Arnautovic.

Größer als personell waren die Umstellungen im taktischen Bereich. Rangnick setzte, um Anspiele auf Haaland zu unterbinden, erstmals seit einem Jahr auf ein 4-2-2-2-System. Die Doppelspitze bildeten Baumgartner und Patrick Wimmer, Kapitän Sabitzer rückte neben Nicolas Seiwald ins Mittelfeld-Zentrum zurück. Norwegens angezählter Trainer Ståle Solbakken bot die Hochkaräter Haaland und Alexander Sörloth erstmals in seiner Amtszeit als Sturmduo auf.

Haaland entscheidet Partie spät

Die Hausherren starteten vor 23.171 Zuschauern im Ullevaal Stadion druckvoller und entzogen sich durch lange Bälle immer wieder geschickt Österreichs Pressing. Sörloth setzte sich vor dem 1:0 gut durch und bediente Myhre, der in seinem zweiten Länderspiel von knapp innerhalb des Strafraumes ins rechte Eck traf. Die Österreicher hatten bei Dauerregen, aber sehr guten Platzverhältnissen anfangs wenig Zugriff. Vor allem der von Rangnick zum Linksverteidiger gemachte Alexander Prass bekundete Probleme.

Eine Direktabnahme von Phillipp Mwene nach einer leicht abgelenkten Prass-Flanke ging knapp am langen Eck vorbei (29.). Erst nachdem der anfangs ungewohnt auf dem linken Flügel aufgebotene Konrad Laimer und Sabitzer die Positionen getauscht hatten, kam Österreich besser ins Spiel. Laimer fand Wimmer, dessen Lochpass auf Sabitzer wurde von Baumgartner noch leicht abgelenkt. Der Dortmund-Legionär traf zwischen die Beine von Norwegens Torhüter Örjan Nyland zum Ausgleich. Das ÖFB-Team hat damit nicht nur neun Länderspiele in Folge immer ein Tor kassiert, sondern auch in 22 seiner vergangenen 23 Partien selbst getroffen.

Nach Seitenwechsel klopfte Sabitzer erneut über links an, seinen Schuss hielt Nyland aber im Nachfassen (46.). Das Spiel hatten die Österreicher nicht mehr ganz so gut unter Kontrolle wie Ende der ersten Hälfte. Norwegen strahlte über den eingewechselten Antonio Nusa über links mehrfach Gefahr aus, einen Schuss des Leipzig-Jungstars parierte ÖFB-Goalie Patrick Pentz am kurzen Eck (73.). Zuvor hatten die Norweger das Aus von Martin Ödegaard zu verkraften. Der Arsenal-Kapitän musste mit einer möglicherweise gravierenderen Knöchelverletzung vom Platz (66.).

Haaland kam lange nicht zur Entfaltung – bis er sich in Minute 80 nach einem langen Ball im Duell mit Stefan Posch durchsetzte und aus kurzer Distanz einschoss. Das Tor war zuerst nicht anerkannt worden, ein zweiminütiger VAR-Check änderte das aber. Die Ferse des eingewechselten Leopold Querfeld dürfte das Abseits aufgehoben haben. Haaland erhöhte seine Ausbeute damit auf 32 Tore in 35 Länderspielen. Nur noch ein Treffer fehlt dem 24-Jährigen auf Norwegens Rekordtorschützen Jörgen Juve.

Seinen ersten Länderspiel-Treffer hatte Haaland am selben Ort ebenfalls gegen Österreich erzielt – beim 2:1-Sieg des ÖFB-Teams vor vier Jahren ebenfalls in der Nations League. Rangnick hatte im Finish auch die Offensivakteure Matthias Seidl, Kevin Stöger und Arnautovic auf dem Platz. Stöger setzte einige Akzente, einen Laimer-Schuss aus Abseitsposition drehte Nyland um die Stange (90.). Das finale Powerplay blieb aber unbelohnt.

Das ÖFB-Team ist damit nicht nur drei Länderspiele sieglos, sondern hat auch nur eines der vergangenen sechs Duelle mit Norwegen gewonnen – jenes 2:1 im September 2020 im wegen Corona leeren Ullevaal Stadion. In den jüngsten sieben Länderspielen gab es für die Rangnick-Auswahl nur zwei Siege. In den nächsten beiden Nations-League-Partien am 10. Oktober gegen Kasachstan und drei Tage später gegen die Norweger jeweils in Linz stehen die Österreicher bereits unter Druck.

(APA)

Bild: GEPA