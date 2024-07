Duell der Jungstars im Viertelfinale: „Wusiala“ gegen Spaniens Superdribbler

Deutschlands „Wusiala“ oder Spaniens Superdribbler? Das EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien ist auch ein Vergleich der Jungstars. Jamal Musiala (21) und Florian Wirtz (21) aufseiten des Gastgebers messen sich am Freitag (18.00 Uhr) in Stuttgart mit Spaniens Flügel-Traumpaar Nico Williams (21) und Lamine Yamal (16).

Zusammen bringt es das Quartett auf 79 Jahre – nur drei mehr als die jeweils 38-jährigen Teamsenioren Manuel Neuer und Jesús Navas.

Auf dem Spielfeld werden sich die Wege eher selten kreuzen. Und ihr Offensivspiel unterscheidet sich auch voneinander. Williams und Yamal sind echte Außenstürmer, mit viel Tempo und sehr trickreich. Musiala und Wirtz sind eher Zehner, die mit Spielwitz die Gegner umdribbeln und Tore einleiten wollen. Alle vier Youngster hatten schon ihre auffälligen Momente im Turnierverlauf, wobei Musiala heraussticht.

Musiala: „Kann noch besser spielen“

Nach seinem dritten Turniertor beim 2:0 gegen Dänemark klangen die Worte des Münchners für die Konkurrenz fast wie eine Drohung. „Ich glaube, ich kann noch besser spielen“, betonte Musiala. Für den Bayern-Profi ist es bereits das dritte Turnier. Bei seinem ersten, der EM 2021, war der Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers 18 und die Teamkollegen nannten ihn „Bambi“.

Mittlerweile hält Musiala bei 33 Länderspielen und damit elf mehr als Wirtz. Der Leverkusener Double-Sieger wirkte zuletzt müde. Er bekam im Achtelfinale gegen Dänemark eine Startelfpause. Als er reinkam, wirkte er frischer.

Supertalent Yamal eifert Messi nach

Was Barcelonas Teenager Yamal in einem Turnier der Erwachsenen zeigt, erstaunt bisher am meisten. Technisch ist der nahe Kataloniens Hauptstadt geborene Sohn einer Auswanderin aus Äquatorialguinea und eines Marokkaners eine Augenweide. Auch physisch kann er mit den Gegnern mithalten. Vergleiche waren schnell gezogen. Auf jenen mit der Barça-Ikone Lional Messi sagte Yamal im Radiosender Onda Cero: „Ich habe gerade erst angefangen. Ich hoffe, dass ich die Hälfte seiner Karriere haben werde.“

Yamals direkter Kontrahent am Freitag wird wohl der zehn Jahre ältere David Raum sein. „Im Fußball ist Alter kein großes Thema mehr“, sagte der Leipzig-Profi zum Altersunterschied. „Der Junge spielt schon seit einiger Zeit in der ersten Mannschaft beim FC Barcelona. Und er hat sich jetzt auch in der Nationalmannschaft festgespielt. Deswegen braucht man da nicht mehr von einem Kind zu reden.“ Einen Tag vor dem EM-Finale wird Yamal 17 Jahre alt.

Williams mit bewegter Geschichte

Auch Williams‘ Wurzeln liegen in Afrika. Die Geschichte seiner Eltern begann mit der Flucht aus Ghana, die, von Schleppern ausgesetzt, durch die Sahara in die spanische Exklave Melilla flüchteten. Sie erhielten Asyl, nachdem sie behaupteten, aus dem Bürgerkriegsland Liberia zu stammen.

Im Baskenland kamen schließlich Nico und sein älterer Bruder Inaki zur Welt. Der 30-Jährige ist wie eine Vaterfigur für Nico. Beide reiften bei Athletic Bilbao zu Profis. Beim Traditionsclub verlängerte Williams seinen Vertrag erst im Winter, es soll aber eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro verankert sein. Yamal hat schon den Wunsch geäußert, gemeinsam bei Barcelona spielen zu wollen.

„Es sind Spieler, die den Unterschied machen, von denen gibt es immer weniger“, sagte Spaniens Mikel Oyarzabal über seine Teamkollegen. „Sie sind sehr junge Spieler, mit viel Unbekümmertheit. Denen ist es egal, wer der Gegner ist. Sie versuchen immer, auf die gleiche Art zu spielen.“

(APA)/Bild: Imago