Duell der Österreicher! Marco Rossi gegen Marco Kasper HEUTE LIVE bei Sky

Das Aufeinandertreffen der beiden besten österreichischen Eishockeyspieler am Samstag, 22. Februar 2025 ab 18:20 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Ein weiterer Höhepunkt für österreichische Hockey Fans: Die NHL Stadium Series 2025 mit dem Spiel Columbus Blue Jackets gegen Detroit Red Wings mit Marco Kasper in der Nacht auf Sonntag, den 2.3., live

Ein absolutes Highlight erwartet die österreichischen Eishockey Fans am Samstag! Österreichs Aushängeschilder, Marco Rossi und Marco Kasper, treffen das allererste Mal in der besten Eishockeyliga der Welt aufeinander. Es ist das erste Österreicher-Duell in der NHL seit 2019, damals duellierten sich Michael Raffl und Thomas Vanek. Das Match zwischen den Minnesota Wild und den Detroit Red Wings am 22. Februar 2025 ab 18:20 Uhr live auf Sky Sport Austria 5.

NHL Stadium Series 2025: Columbus Blue Jackets gegen die Detroit Red Wings

Ein weiteres Highlight für österreichische Eishockey Fans in den kommenden Wochen ist die NHL Stadium Series 2025. Die Columbus Blue Jackets richten dieses Spektakel erstmals aus und empfangen die Detroit Red Wings mit Marco Kasper im Ohio Stadium, dem Heimstadion des Football-Teams der Ohio State University. Sky überträgt die Partie in der Nacht auf Sonntag, 2. März um 0:00 Uhr live.

Die NHL 2024/25 bei Sky Sport

Sky Sport ist die Heimat der besten Eishockey-Liga der Welt im österreichischen Fernsehen und wird rund 300 Spiele live übertragen. In der Regel zeigt Sky mindestens eine Partie pro Tag live, an den Wochenenden viele Begegnungen zur besten Sendezeit für das österreichische Publikum.

