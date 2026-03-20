Duell der Tabellennachbarn: Austria will endlich wieder Hartberg knacken

Die Wiener Austria will endlich wieder Hartberg knacken und sich vom einen Punkt zurückliegenden Tabellennachbarn absetzen.

Kein leichtes Unterfangen. Die Steirer, das Überraschungsteam in der Meistergruppe, haben die jüngsten drei Duelle mit den Violetten gewonnen und sind in der Bundesliga seit Ende November und damit sieben Spielen ungeschlagen. Die Statistik offenbart die Stärke der Hartberger. Die Elf von Manfred Schmid ist seit Jahresbeginn offensiv mit nur drei Treffern die harmloseste Mannschaft, mit nur zwei Gegentoren aber das defensivstärkste Team. „Unsere Bilanz gegen die Austria ist herausragend und gibt uns ein gutes Gefühl – mehr aber auch nicht“, sagte Schmid. Stürmer Marco Hoffmann hofft, dass zur guten Abwehrarbeit auch die Torgefährlichkeit kommt. Es gilt, „die gute Defensivleistung der letzten Spiele zu bestätigen, aber vor allem mit mehr Offensivaktionen für Gefahr zu sorgen.“

Das Spiel Hartberg gegen Austria Wien gibt es am Sonntag, ab 14:00 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!