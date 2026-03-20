Duell der Tabellennachbarn: Austria will endlich wieder Hartberg knacken
Die Wiener Austria will endlich wieder Hartberg knacken und sich vom einen Punkt zurückliegenden Tabellennachbarn absetzen.
Kein leichtes Unterfangen. Die Steirer, das Überraschungsteam in der Meistergruppe, haben die jüngsten drei Duelle mit den Violetten gewonnen und sind in der Bundesliga seit Ende November und damit sieben Spielen ungeschlagen. Die Statistik offenbart die Stärke der Hartberger. Die Elf von Manfred Schmid ist seit Jahresbeginn offensiv mit nur drei Treffern die harmloseste Mannschaft, mit nur zwei Gegentoren aber das defensivstärkste Team. „Unsere Bilanz gegen die Austria ist herausragend und gibt uns ein gutes Gefühl – mehr aber auch nicht“, sagte Schmid. Stürmer Marco Hoffmann hofft, dass zur guten Abwehrarbeit auch die Torgefährlichkeit kommt. Es gilt, „die gute Defensivleistung der letzten Spiele zu bestätigen, aber vor allem mit mehr Offensivaktionen für Gefahr zu sorgen.“
Das Spiel Hartberg gegen Austria Wien gibt es am Sonntag, ab 14:00 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!
Nach der Partie gegen Meister Sturm Graz stellt Austria-Coach Stephan Helm sein Team auf ein ganz anderes Spiel ein. Es „könnte zu einem Geduldsspiel werden. Entscheidend ist, dass wir den Spielverlauf auf unsere Seite ziehen und dem Spiel eine positive Richtung geben. Das ist uns in den letzten beiden Duellen mit Hartberg nicht gelungen“, erklärte Helm. Er muss auf die gesperrten Abubakr Barry und Tin Plavotic verzichten, Sanel Saljic ist mit Oberschenkelproblemen fraglich. Das verursacht bei Helm aber keine allzu großen Sorgenfalten. „Wir haben Optionen – ein paar Jungs haben es in den letzten Wochen sehr gut gemacht, haben sich aufgedrängt“, meinte der Trainer.
Auch TSV-Trainer Schmid muss zwei wichtige Leistungsträger wegen einer Sperre ersetzen. Youba Diarra und Tobias Kainz und damit zwei Drittel seines Stamm-Mittelfelds fallen aus. Zudem steht hinter dem Einsatz von Kapitän Jürgen Heil und Abwehrchef Lukas Spendlhofer, die gesundheitlich angeschlagen sind, ein Fragezeichen.
(APA) / Bild: GEPA