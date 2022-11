Duell der Topteams: Frankreich trifft auf „Angstgegner“ Dänemark

Nach einem souveränen Start steht Frankreich bei der Fußball-WM in Katar ein erster echter Leistungstest bevor. Der Titelverteidiger trifft am Samstag (17.00 Uhr) in Doha im Duell der beiden Topteams der Gruppe D auf Dänemark und würde mit einem Sieg im Achtelfinale stehen.

Die Nordeuropäer haben zum Auftakt gegen Tunesien (0:0) nicht überzeugt, ziehen aber aus den jüngsten zwei Duellen mit dem Weltmeisterteam, die siegreich verliefen, viel Selbstvertrauen.

Im Unterschied zu Mitfavoriten wie Deutschland oder Argentinien ist die „Equipe Tricolore“ ihrem Anspruch gleich im ersten Spiel vollauf gerecht geworden. Beim 4:1 über Australien ließ die Offensive um Kylian Mbappe und Olivier Giroud, nach einem Doppelpack mit 51 Treffern gemeinsam mit Thierry Henry Rekordtorschütze der Franzosen, den Ausfall von Weltfußballer Karim Benzema vergessen. „Es ist eine große Ehre, aber ich habe jetzt nicht vor, zu stoppen“, erklärte Giroud.

Sorgen macht Teamchef Didier Deschamps auch eher die Defensive. Der 54-Jährige muss nach dem Ausfall von Lucas Hernandez wegen Kreuzbandrisses notgedrungen umstellen, dessen Bruder Theo zeigte allerdings als Ersatzmann gegen Australien eine starke Leistung. Zudem berichteten französische Medien, dass Benjamin Pavard seinen Platz als Rechtsverteidiger verlieren könnte. Sein Coach war mit dessen taktischer Leistung gegen die Socceroos offenbar nicht zufrieden. „Wir haben gegen Australien vier Chancen zugelassen. Sie können sagen, das sind vier zu viel“, meinte Deschamps am Freitag.

Endgültig genesen ist Innenverteidiger Raphael Varane, der wohl statt Dayot Upamecano oder Ibrahima Konate zum Zuge kommen dürfte. „Er ist fit und bereit für morgen“, berichtete Kapitän Hugo Lloris: „Er bringt Ruhe und Erfahrung ins Team, ist ein Leader auf und neben dem Platz.“ Fraglich ist dafür Kingsley Coman, der Berichten zufolge am Donnerstag wegen anhaltender Adduktoren-Beschwerden nicht mittrainierte. Dem Vernehmen nach soll es sich aber nicht um ein gröberes Verletzungsproblem handeln.

Dänen gewannen beide Duelle in der Nations League

Die Franzosen sind jedenfalls gewarnt. In der Österreich-Gruppe der Nations League hat Dänemark beide Duelle gewonnen und traut sich auch den dritten Sieg hintereinander zu. „Frankreich ist natürlich ein harter Gegner. Aber wir haben sie in der Nations League geschlagen, wir wissen also, dass wir das können“, erinnerte Kapitän Simon Kjaer an das 2:1 im Juni in Paris und das 2:0 Ende September in Kopenhagen.

Um Ähnliches auch in Katar zu schaffen, braucht der Halbfinalist der EM 2021 aber eine deutliche Leistungssteigerung. „Wir müssen einfach besser spielen. Das Ergebnis ist ein wenig frustrierend“, sagte Kjaer zur Nullnummer gegen Tunesien. Was auf ihn zukommt, weiß der Abwehrchef der Dänen bestens, bekommt er es doch mit Giroud, seinem Clubkollegen bei AC Milan, zu tun.

Teamchef Kasper Hjulmand fordert mehr Tempo von seinem Team, um gegen den Titelverteidiger bestehen zu können. „Wenn du gegen Frankreich nicht schnell spielst, bekommst du Probleme. Wir müssen zulegen, aber wir sind bereit dazu, unser wahres Gesicht zu zeigen“, erklärte Hjulmand. Der Teamchef muss dabei auf seinen defensiven Mittelfeldspieler Thomas Delaney verzichten, der mit einer Knieverletzung für den Rest des Turniers ausfällt.

(APA)/Bild: Imago