Duell der Wiener Toptorjäger: Kara und Djuricin im Datenvergleich

Am Sonntag steht in der ADMIRAL Bundesliga das 334. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und Austria Wien an um 17 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Dabei kommt es in der Offensive auch zum Duell der besten Torschützen beider Mannschaften: Ercan Kara und Marco Djuricin.

Beide Torjäger haben in dieser Bundesliga-Saison 15 von 16 möglichen Spielen absolviert. Rapid-Angreifer Kara hält aktuell bei 80 Einsatzminuten mehr als Austria-Stürmer Djuricin. In Sachen Scorerpunkte nehmen sich beide Torjäger nicht viel: Kara hat nach 15 Einsätzen sieben Treffer erzielt, das Torekonto von Djuricin steht aktuell bei sechs Saisontoren. Zudem haben beide Angreifer noch je drei Treffer aufgelegt.

Vorteil Djuricin „Expected Goals“ – Vorteil Kara bei Zweikämpfen

Ein leichter Vorteil für Veilchen-Stürmer Djuricin zeigt sich bei der Chancenverwertung und den Expected Golas (xG): Während Djuricin bei einem xG-Wert von 7,2 bislang sechs Treffer erzielt hat (Differenz -1,2), ließ Kara bei einem xG-Wert von 9,3 und sieben Saisontoren (Differenz -2,3) etwas mehr Chancen ungenutzt.

Deutlich enger beisammen liegen beide Angreifer wiederum bei den Daten zu Ballaktionen und Passquote. Während Kara in dieser Saison auf 499 Ballaktionen kommt, liegt Djuricin mit 488 Ballaktionen dicht dahinter. Auch bei der Quote der angekommenen Pässe nehmen sich beide quasi nicht: Kara bringt 60 Prozent seiner Pässe an den Mann, Djuricin 61 Prozent.

Ein etwas deutlicherer Unterschied zwischen beiden Angreifern zeigt sich bei der Zweikampfquote. Kara hat von seinen bisher 492 geführten Zweikämpfen in dieser Saison 53 Prozent gewonnen – ein für Stürmer sehr ordentlicher Werte. Austria-Stürmer Djuricin führte 327 Zweikämpfe und gewann mit 42 Prozent weniger als die Hälfte seiner Duelle.

Head-to-Head: Kara vs. Djuricin

Spieler vergleichen {{ period.name }} {{ matchDay.name }} Darstellung: Tabelle Darstellung: Diagramm Alle Filter #{{player1.rank}} - #{{player2.rank}} - Index Filtern: {{ period.name }} {{ matchDay.name }} {{ month.name }} Darstellung: Tabelle Darstellung: Diagramm

Im datenbasierten Sky Sport Player Index liegen beide Angreifer punktemäßig nicht allzu weit voneinander entfernt. Kara steht mit aktuell 4.055 Punkten auf Platz vier unter allen Angreifern in der ADMIRAL Bundesliga. Etwa 700 Punkte dahinter folgt Djuricin mit 3.360 Zählern, was im Stürmer-Ranking Platz sieben bedeutet.