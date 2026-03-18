Duell gedreht: Liverpool beendet CL-Traum von Galatasaray

Der FC Liverpool ist nach einer furiosen zweiten Spielhälfte ins Viertelfinale der Champions League gestürmt.

Der englische Meister setzte sich mit 4:0 (1:0) gegen Galatasaray Istanbul durch und machte damit das 0:1 aus dem Hinspiel eindrucksvoll wett. Nun wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain – und damit eine noch kniffligere Aufgabe.

Der frühere Salzburger Dominik Szoboszlai (25.) hatte Liverpool in Führung gebracht, kurz vor der Pause vergab Mohamed Salah die riesige Chance aufs 2:0. Er schoss einen an Szoboszlai verursachten Foulelfmeter viel zu schwach (45.+4). Doch im zweiten Durchgang sorgten Hugo Ekitiké (52.), Ryan Gravenberch (53.) und Salah (62.) für klare Verhältnisse. Der Ägypter Salah ist nun der erste Afrikaner mit 50 Toren in der Königsklasse.

(SID/red.) / Bild: Imago