Duell gegen den Angstgegner: Kann Hartberg die Wiener Austria überraschen?

Die Wiener Austria träumt vom ersten Cup-Finale seit zehn Jahren, der TSV Hartberg will Historisches schaffen und erstmals zum Endspiel nach Klagenfurt reisen. Die Statistik spricht ganz klar für die Veilchen.

Die Austria ist für die Oststeirer ein Angstgegner: In den vergangenen zwölf Duellen setzten sich die Violetten zehnmal durch. Hartberg gelang nur ein Sieg sowie ein Unentschieden. Beide Erfolgserlebnisse gelangen dem TSV zuhause. Das Cup-Halbfinale am Mittwoch (20.30 Uhr) findet in der Generali Arena in Wien statt.

Die Erfolgsquote der Austria gegen Hartberg ist auch im Allzeit-Vergleich hoch: In 25 Aufeinandertreffen, das erste fand in der Saison 1999/00 im ÖFB-Cup (1:0 für die Austria Wien) statt, holten die Violetten 17 Siege und drei Unentschieden. Das ist eine Siegquote von 68%. Hartberg konnte die Favoritner überhaupt erst fünfmal bezwingen.

