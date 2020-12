Duell um die Spitze: Gelingt den Spurs die Liverpool-Reifeprüfung?

via

Tottenham Hotspur spielt unter Jose Mourinho so erfolgreich wie lange nicht mehr. Nun trifft “The Special One” als Tabellenführer der Premier League auf den Zweiten FC Liverpool. Für die Titelhoffnungen der Nordlondoner könnte sich das Spitzenspiel als wahre Reifeprüfung erweisen.

Nach nun über einem Jahr Amtszeit ist Jose Mourinho in seiner zweiten Saison bei Tottenham Hotspur endgültig angekommen. Nach einer holprigen Premierensaison, in der die Spurs am Ende auf Rang sechs der Premier League landeten, grüßt der Portugiese nach zwölf Spieltagen der laufenden Spielzeit von der Tabellenspitze.

Mourinho zeigt es seinen Kritikern

Mourinho, der sich in den letzten 20 Jahren als extrovertierter Titelgarant im europäischen Fußball einen Namen gemacht hat, wurde bei Amtsantritt nicht von allen Fans mit offenen Armen empfangen. Besonders seine Vergangenheit bei Stadtrivale FC Chelsea wurde dem oft als “arrogant” betiteltem Coach übel genommen. Zudem hielten viele im Umfeld des Vereins die erfolgreiche Zeit des 57-Jährigen als abgelaufen.

Die aktuelle Saison dürfte die Kritiker des Startrainers – zumindest für den Moment – verstummen lassen. Die Spurs stehen verdientermaßen an der Spitze und Mourinhos Team glänzt nicht nur wie gewohnt in der Defensive (zehn Gegentore – mit Abstand Ligabestwert), sondern auch im Spiel nach vorne (24 erzielte Tore – nur Liverpool und Chelsea trafen häufiger).

Gerade Tottenhams kongeniales Sturmduo Harry Kane und Heung-Min Son knipst ohne Ende: 19 der 24 Liga-Tore gehen auf das Konto der beiden Publikumslieblinge.

Klopp: “Ich sehe, was ich sehe, und das ist leider sehr gut”

Dass die Spurs nicht nur über defensive Stabilität verfügen, stellt auch der Trainer des kommenden Gegners Liverpool klar. “Wenn man nur in der Zeitung über Tottenham liest, könnte man den Eindruck bekommen, aber wenn man die Spiele schaut, sieht man dass sie ein richtiges Fußballteam sind”, so der Dortmunder Meistertrainer auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel: “Man wird nicht Tabellenführer, wenn man nur auf Konter spielt. Ich sehe, was ich sehe, und das ist leider sehr gut.”

Neben der Mannschaftsleistung hebt der gebürtige Stuttgarter zudem die Arbeit seinen Kollegen heraus. Was Mourinho “bei Tottenham gemacht” habe, sei “sehr beeindruckend”. Unter “Mou” spiele der Verein aus dem Norden Londons nicht nur gut, er habe sich gar “in eine Ergebnismaschine verwandelt”.