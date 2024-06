Düsseldorf zieht Kaufoption bei Mustapha nicht

Marlon Mustapha wird kommende Saison nicht mehr für Fortuna Düsseldorf im Einsatz sein.

Der deutsche Zweitligist zog die Kaufoption auf den 23-jährigen Stürmer nicht, wie er am Montag bekanntgab. Mustapha kehrt damit zum italienischen Serie-A-Aufsteiger Como zurück, der ihn im Frühjahr verliehen hatte.

Bei Düsseldorf brachte es der gebürtige Wiener in elf Pflichtspielen auf zwei Treffer in der Meisterschaft. In der österreichischen Bundesliga spielte Mustapha eine Saison für die Admira, wo er in 28 Spielen sieben Tore und sechs Assists beisteuerte.

(APA)/Bild: Imago