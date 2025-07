Dukes verpflichten ÖBV-Teamspieler Landesberg

Den Klosterneuburg Dukes ist ein Transfercoup gelungen. Die Niederösterreicher verpflichteten den österreichischen Basketball-Nationalspieler Sylven Landesberg und statteten ihn mit einem Dreijahresvertrag aus.

Der 35-jährige Flügelspieler war in der vergangenen Saison bei Al-Ula in Saudi-Arabien aktiv. „Mit Sylven holen wir einen Spieler, der das Niveau in der Liga deutlich anhebt“, sagte Dukes-Manager Matthias Hager. Der gebürtige US-Amerikaner werde dem Team sofort helfen.

„Nach meinem ersten Nationalteamauftritt habe ich mich in Österreich verliebt und wusste, dass ich irgendwann hier spielen werde. Ich bin begeistert, jetzt ein Teil der Dukes-Familie zu sein“, wurde der ehemalige Euroleague-Sieger Landesberg in einer Aussendung des Clubs zitiert.

(APA)

