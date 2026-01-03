Duo fehlt bei Salzburger Trainingsauftakt – Rekordtransfer darf gehen

Red Bull Salzburg ist am Samstag in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison eingestiegen. Die Profis des Bundesliga-Winterkönigs absolvierten am Vormittag Leistungstests, am Nachmittag folgte in Taxham das erste Training auf Rasen.

Dabei fehlten unter anderem die verletzten John Mellberg und Takumu Kawamura, dafür war Lucas Gourna-Douath mit von der Partie – der Franzose könnte die „Bullen“ allerdings noch in diesem Transferfenster verlassen.

Der 2022 um die Rekordsumme von 13 Millionen Euro geholte Mittelfeldmann spielt in den Plänen von Trainer Thomas Letsch keine Rolle mehr und darf sich einen neuen Verein suchen.

Am ersten Training nahm Gourna-Douath aber noch teil, ebenso wie der im Herbst lange verletzt gewesene Anrie Chase. Der im Sommer von Stuttgart verpflichtete Innenverteidiger hat seine hartnäckigen Adduktorenprobleme überwunden.

Dafür fehlten Mellberg wegen einer Oberschenkelverletzung und Kawamura wegen einer Knieblessur. Letzterer soll demnächst in den Trainingsbetrieb zurückkehren und könnte am kommenden Donnerstag mit ins Trainingslager nach Belek fliegen.

Das gilt auch für Justin Omoregie, der wegen eines Achillessehnenrisses lange pausieren musste. An der türkischen Riviera wird acht Tage lang geübt, außerdem stehen dort Spiele gegen Rakow Czestochowa und Marko Arnautovics Roter Stern Belgrad auf dem Programm.

Dienstag-Test gegen Bayern als Highlight

Das erste große Highlight steigt aber schon am Dienstag, wenn in Wals-Siezenheim gegen den FC Bayern getestet wird. Für diese Partie sind bereits 26.000 Tickets abgesetzt. Nicht nur deshalb ist die Vorfreude bei Letsch auf die kommenden Tage und Wochen groß.

„Nach dem intensiven Herbst hat uns die Trainingspause sehr gutgetan. Jetzt freuen wir uns aber schon wieder auf die Vorbereitung, die aufgrund des engen Terminkalenders ohnehin recht kurz sein wird. Da wollen wir vor allem das Trainingslager in der Türkei nutzen, um an allen Spielphasen zu arbeiten und uns zu verbessern“, meinte der Deutsche.

Sein Landsmann, der neue Geschäftsführer Sport Marcus Mann, sprach am Samstag erstmals zur Mannschaft. Die offizielle Vorstellung des 41-Jährigen erfolgt am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz. Die ersten Pflichtspiele des Jahres bestreiten die Salzburger in der Europa League daheim gegen den FC Basel (22. Jänner) und auswärts gegen Aston Villa (29. Jänner). Im Cup-Viertelfinale geht es am 1. Februar auswärts gegen den WAC. Das erste Bundesligamatch ist am 6. Februar daheim gegen die Wiener Austria angesetzt.

(APA)/Bild: GEPA