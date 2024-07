Durant führt USA zu Auftaktsieg gegen Serbien

Angeführt vom dreimaligen Olympiasieger Kevin Durant haben die Basketball-Stars der USA gleich zu Beginn der Sommerspiele in Frankreich ein Statement abgegeben.

Die US-Equipe besiegte am Sonntag in Lille Medaillenkandidat Serbien mit NBA-Superstar Nikola Jokic klar 110:84. Durant kam von der Bank und war mit 23 Punkten bester Werfer. Vor der Pause traf der 35-Jährige von den Phoenix Suns alle acht Würfe aus dem Feld. Am Ende hatte er sich lediglich einen Fehlwurf geleistet.

Durant bereits 2012 & 2016 mit Gold

Durant hat mit dem US-Team bereits 2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio Gold gewonnen. Das ist für das Starensemble von Golden-State-Warriors-Trainer Steve Kerr auch in Lille und Paris, wo die K.o.-Phase ausgetragen wird, das klare Ziel. LeBron James strebt seine dritte Olympia-Goldmedaille an. Der 39-Jährige glänzte gegen die Serben mit 21 Zählern, neun Assists und sieben Rebounds. Jokic kam auf 20 Zähler. Nach einem verschlafenen Start und 2:10-Rückstand setzte sich der große Titelfavorit schon vor der Pause zweistellig ab.

(APA) / Bild: Imago