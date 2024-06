Durch Führungstreffer: Wirtz bricht Bayern-Serie

Florian Wirtz hat mit seinem Führungstreffer für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland (10.) eine 50 Jahre währende Serie durchbrochen.

Der Leverkusener ist der erste Nicht-Münchner, der im Auftaktspiel bei einem Heimturnier der DFB-Auswahl das erste deutsche Tor erzielt hat. Zugleich ist er im Alter von 21 Jahren und 42 Tagen der jüngste deutsche EM-Torschütze.

Bei der WM 1974 traf Bayern-Star Paul Breitner mit einem Sonntagschuss zum 1:0-Sieg gegen Chile. 1988 bei der EURO stellte Andreas Brehme per Freistoß gegen Italien den 1:1-Endstand her. Und 2006 war es Philipp Lahm, der beim 4:2 gegen Costa Rica ebenfalls in München den Startschuss für das Sommermärchen gab.

Immerhin: Bei Wirtz‘ „Dosenöffner“ leistete ein Münchner die Vorarbeit. Joshua Kimmich gab die flache Hereingabe von rechts.

Als jüngsten deutschen EM-Torschützen löste Wirtz Kai Havertz ab, der 2021 auch in München im Alter von 22 Jahren und acht Tagen gegen Portugal (4:2) traf. Jüngster EM-Torschütze überhaupt ist der Schweizer Johan Vonlanthen, der bei der EM 2004 mit 18 Jahren und 141 Tagen gegen Frankreich erfolgreich war.

(SID) / Bild: Imago