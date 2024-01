Die Schweizerin Joana Hählen könnte trotz eines am vergangenen Wochenende erlittenen Kreuzbandrisses noch in dieser Saison ins Renngeschehen zurückkehren. Die in Cortina d’Ampezzo erlittene Knieverletzung der 32-Jährigen soll laut Angaben des Schweizer Skiverbandes nicht operiert werden.

„Es ist durchaus möglich, dass Joana Hählen diese Saison nochmals ins Renngeschehen eingreifen kann“, so Teamarzt Walter Frey.

Hählen nur eines von vielen Opfer der Cortina-Abfahrt

Hählen war eines von mehreren Verletzungsopfern in den Speed-Rennen von Cortina. Ihre Teamkollegin Corinne Suter zog sich in den Dolomiten ebenfalls einen Kreuzband zu, für die Olympiasiegerin ist die Saison hingegen bereits fix gelaufen. Auch US-Skistar Mikaela Shiffrin stürzte in Cortina schwer.

Die 28-Jährige dürfte aber offenbar Glück im Unglück gehabt haben. Shiffrin hat wohl eine Knieverletzung, aber keinen Bänderriss bei ihrem Sturz in der Abfahrt erlitten. Genau wie Hählen darf die US-Amerikanerin auf ein Comeback in dieser Saison hoffen. Shiffrin befindet sich aktuell zur Reha in Innsbruck.

