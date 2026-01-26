Durchbruch erzielt: BVB will Brasilien-Talent verpflichten

Zuletzt hatte der Transfer von Kaua Prates zu Borussia Dortmund noch gewackelt – nun sind sich nach Sky-Sport-Informationen der BVB und Cruzeiro EC einig.

Am Montagnachmittag hat es den Durchbruch in den Gesprächen um einen Wechsel des 17-jährigen Linksverteidigers gegeben. Der BVB zahlt im Gesamtpaket zwölf Millionen Euro für Prates – inklusive Boni.

Zuletzt hatte der Deal gestockt – auch wegen der Bonus- und Zahlungsstruktur. Nun haben die Vereine aber eine Einigung erzielt. Es ist aber noch kein Done Deal. Es fehlen noch Details auf der Spielerseite.

U17-Teamspieler erst neu im Profi-Kader

Da liegt dem BVB aber die grundsätzliche Einigung über einen Vertrag bis 2031 vor. Der Wechsel würde im Sommer über die Bühne gehen. Prates darf in diesem Winter noch nicht wechseln. Der junge Brasilianer wird erst am 12. August 18 Jahre alt.

Der Teenager ist aktueller U17-Nationalspieler Brasiliens und zählt erst seit Mai 2025 zum Profi-Kader von Cruzeiro EC. Prates hat in Belo Horizonte noch einen gültigen Vertrag bis 2027.

(sport.sky.de/Berger).

