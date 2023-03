via

via Sky Sport Austria

Altach-Trainer Miroslav Klose äußerte sich nach der 1:2-Niederlage gegen Ried u.a. über den Kampfgeist seiner Mannschaft.

„Es geht um den Zusammenhalt. Die Mannschaft lebt und möchte sich wehren“, so der Coach der Vorarlberger. „Ich glaube an den Weg mit der Mannschaft“, fügte der Deutsche an.