Dusek gewinnt Weltcup-Cross-Bewerb in Georgien

Jakob Dusek hat am Samstag beim Weltcup der Snowboard-Crosser im georgischen Gudauri gewonnen. Für den 28-Jährigen, der auch den Auftakt in Cervinia für sich entschieden hatte, war es der insgesamt dritte Weltcuperfolg. Er gewann vor Adam Lambert (AUS) und Gesamtleader Eliot Grondin (CAN). Mit Elias Leitner und Lukas Pachner auf den Rängen vier und sechs kamen zwei weitere ÖSV-Leute in die Top 6.

„Ich freue mich extrem, heute den Sieg holen zu können, und das bei den schwierigen Bedingungen. Es war eine Materialschlacht und unsere Serviceleute habe große Arbeit geleistet“, freute sich Dusek. Er liegt im Weltcup mit 274 Punkten auf Platz zwei, Grondin hat nach sechs von zehn Bewerben mit 435 Zählern klar die Nase vorne. Den Frauenbewerb gewann die Französin Julia Pereira de Sousa. Pia Zerkhold schied als einzige Österreicherin im Viertelfinale aus und wurde 14.

