Der Wolfsberger AC feiert in der 6. Runde der Tipico Bundesliga den zweiten Sieg und schiebt sich in der Tabelle vor den Sonntagsspielen auf Platz drei vor. Die Lavanttaler gingen in Altach bereits früh in Rückstand, konnten die Partie danach aber noch drehen und einen 2:1-Auswärtssieg (Spielbericht + VIDEO-Highlights) einfahren. WAC-Trainer Robin Dutt war vor allem von der Mentalität seiner Mannschaft begeistert, wie er im Sky-Interview nach dem Spiel erklärte.