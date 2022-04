Dutt nach Derbysieg: „Viele kleine Dinge, die den Ausschlag für uns gegeben haben“

via

via Sky Sport Austria

Eine Woche nach der 1:2-Heimniederlage im Derby gegen Austria Klagenfurt ist dem WAC im Retourspiel der Fußball-Bundesliga die Revanche gelungen. Die Wolfsberger siegten am Sonntag in Klagenfurt mit 3:2 (1:0), überholten den Lokalrivalen und gehen auf Rang fünf in die letzten vier Runden der Meistergruppe.

WAC-Trainer Robin Dutt analysiert im Sky-Interview das Spiel, äußert sich zum umstrittenen Treffer zum 2:1 und blickt auf das nächste Spiele.